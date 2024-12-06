Последнее обновление: 06.12.2024 18:00

Лукашенко и Путин подписали договор о гарантиях безопасности

Лукашенко и Путин подписали в пятницу в Минске договор о гарантиях безопасности.

Межгосударственный договор о гарантиях безопасности "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств".

Путин отметил, что речь идет в том числе о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению Лукашенко на территории Беларуси.

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