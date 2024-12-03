Украина официально отказывается от гарантий, которые заменяют членство в НАТО – МИД

Министерство иностранных дел Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ.

В заявлении МИД Украины подчеркивается, что оно сделано "по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума".

Детальное заявление МИД Украины, оформленное как политический позиционный документ, начинается с упоминаний о том, что ожидалось от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала

"Меморандум должен был стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия... Однако он не смог предотвратить агрессию Российской Федерации как государства, обладающего ядерным оружием, против Украины как государства, которое от своего ядерного арсенала отказалось", – напоминает Киев.

МИД называет Будапештский меморандум "памятником недальновидности в принятии стратегических решений по безопасности" и отмечает, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал".

Основной частью заявления является политическая декларация о том, какие гарантии являются потенциально приемлемыми для Украины.

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО", – говорится в заявлении, которое цитируют украинские медиа.

При этом документ отмечает, что Украина заранее отказывается от форматов, заменяющих членство.

"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", – отмечает МИД.

Внешнеполитическое ведомство обращается к "США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия", с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас, что станет "действенным противодействием российскому шантажу".

МИД также напоминает, что речь идет не только об украинской и не только о европейской безопасности, поскольку нападение на Украину вопреки договоренностям 1994 года "подорвало доверие к самой идее ядерного разоружения" и оживило "активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока до евроатлантического пространства создать или расширить имеющиеся ядерные арсеналы".

Как сообщалось, во вторник в Брюсселе состоится Совет Украина-НАТО.