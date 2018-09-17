Украина может войти в НАТО без подготовки - помощник генсека альянса

Украина может вступить в НАТО без получения Плана действий по членству (ПДЧ), заявил в понедельник помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.

План действий по подготовке к членству в НАТО — это программа, призванная подготовить страну-кандидата к вступлению в альянс. В рамках ПДЧ осуществляются ежегодные программы подготовки к будущему членству в области политики, экономики, обороны и безопасности, ресурсной базы и права. НАТО, в свою очередь, оказывает кандидатам консультационную и практическую поддержку в этом процессе. Украина добивается получения ПДЧ.

"План действий по членству в НАТО — это желательный шаг. Да, по процедуре сначала страны получают план действий по членству — и для этого нужен консенсус союзников, а затем приглашение вступить — и тогда снова нужно единогласное решение. И одновременно, если есть консенсус членов НАТО о том, чтобы пропустить этап плана действий по членству — это, конечно же, возможно сделать. Союзники имеют право на такое решение", - заявил Альваргонсалес в интервью интернет-изданию "Европейская правда".

Он отметил, что обязательным на пути вступления страны в альянс должно быть лишь единогласное решение стран-участниц НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Украина проводит реформы в своей армии, чтобы она соответствовала стандартам НАТО для вступления в альянс.

В марте НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, то есть организация на своем сайте внесла правку по Украине, которая зафиксировала изменение официальной позиции Украины о том, что страна хочет добиваться членства в НАТО. Также в марте президент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить Украине ПДЧ.