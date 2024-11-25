Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 23 беспилотников

Минобороны РФ отчиталось о ликвидации 23 дронов за ночь над четырьмя областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в краткой утренней сводке ведомства.

Над территорией Калужской области уничтожено восемь беспилотников, семь - над Курской областью, пять - над Брянской областью и три - над Белгородской областью.

Между тем глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о возгорании на промышленном предприятии на окраине Калуги в результате падения обломков БПЛА.

"Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены 3 БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание", - написал он в своем Telegram-канале.

Шапша добавил, что по предварительной информации пострадавших нет.