Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 16 беспилотников самолетного типа

Минобороны РФ отчиталось о сбитии в ночь на четверг 16 беспилотников самолетного типа.

"Над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА, один - над территорией Чеченской Республики, три - над территорией Республикой Северная Осетия-Алания и восемь - над территорией Республики Крым", - говорится в краткой утренней сводке.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об атаке беспилотника на казарму спецполка полиции в Грозном ночью 12 декабря. По его словам, ранены четыре силовика, которые были в карауле. Дрон повредил кровлю и выбил стекла, а упавшие фрагменты вызвали "небольшой пожар".

Эти же казармы спезназа в Грозном были атакованы дроном и 4 декабря, то есть беспилотник уже во второй раз за неделю взорвался в четырех километрах от резиденции самого Кадырова. Всего же это третий удар по Чечне с конца октября, когда беспилотник попал в главное здание университета спецназа в Гудермесе.