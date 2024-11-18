Оппозиция заблокировала одно из правительственных зданий в Абхазии

Представители оппозиции не пускают на рабочие места сотрудников правительства Абхазии: в понедельник они заблокировали одно из зданий кабинета министров в Сухуме на улице Лакоба. Об этом сообщает информационный центр президента страны.

В этом корпусе находятся министерства финансов, экономики, культуры, сельского хозяйства, иностранных дел и казначейство.

В 3-м корпусе, который расположен выше комплекса правительственных зданий на ул. Званба, где расположены министерства юстиции, труда, образования, а также пенсионный и дорожный фонды, протестующих нет, все организации работают в прежнем режиме, отмечается в сообщении.