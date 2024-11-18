Кандидаты в канцлеры ФРГ от христианских демократов и "зеленых" обещают Украине Taurus

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек из партии "зеленых" пообещал (в случае избрания на пост главы правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом пишут немецкие медиа.

Ранее аналогичное обещание сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ - Фридрих Мерц из "Христианско-демократического союза" (ХДС). Он обвинил Шольца в отсутствии стратегического видения.

Олаф Шольц мотивирует отказ от поставок Киеву ракет TAURUS опасностью втягивания Германии в войну. Накануне аналогично высказался и глава Минобороны Германии, однопартиец Шольца по Социал-демократической партии Борис Писториус. Министр обороны заявил, что поставки крылатых ракет не изменят ситуацию в Украине.

17 ноября стало известно о решении администрации Байдена отменить запрет для Украины на удары вглубь России полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. По данным газеты The New York Times, речь идет об использовании тактических баллистических ракет ATACMS по целям в Курской области.