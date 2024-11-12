За Нацбанком в Беларуси закрепили функции регулятора небанковского факторинга

Лукашенко 11 ноября подписал указ № 416 "О деятельности по финансированию под уступку денежного требования (факторингу)", сообщает его пресс-служба.

"Документ принят в развитие изменений гражданского и банковского законодательства, предоставивших право всем коммерческим организациям Беларуси осуществлять финансирование под уступку денежного требования, что вывело факторинг за рамки исключительно банковских операций", - говорится в комментарии.

Указом предусмотрено закрепление за Нацбанком Беларуси функций регулятора небанковского факторинга и установление обязательных требований к факторинговым организациям, таких как включение их в соответствующий реестр регулятора, требования к минимальному размеру уставного фонда, деловой репутации руководителя, учредителей, формированию отчетности, раскрытию информации и прочее.

Нормы указа "направлены на формирование целостной системы регулирования деятельности по факторингу в Беларуси и развитие доступных инструментов финансирования реального сектора экономики".