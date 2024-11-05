Последнее обновление: 05.11.2024 12:46

Hamster Kombat потерял почти 260 млн игроков после листинга

Telegram-кликер Hamster Kombat столкнулся со значительным оттоком активных игроков после неудачного, по мнению пользователей, аирдропа.

Согласно статистике приложения, ежемесячное количество «тапальщиков» снизилось до 40,9 млн, хотя в конце сентября составляло 300 млн. Цена токена HMSTR, которая в день листинга 26 сентября находилась на уровне $0,011, на момент написания обвалилась до $0,002431, по данным CoinGecko.

В начале июля основатель Telegram Павел Дуров назвал игру Hamster Kombat «интернет-феноменом» и «самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире».

Тем не менее неоднократный перенос даты старта торгов на крупных биткоин-биржах, а также исключение большинства игроков из списков раздачи вызвал возмущение в сообществе.

Из 300 млн игроков только 131 млн получили токены. Около 2,3 млн из общего числа пользователей забанили за читерство.

Напомним, в середине октября разработчики Hamster Kombat намекнули на скорый запуск второго сезона и прокомментировали снижение цены HMSTR.

Ранее создатель Notcoin Александр Плотвинов заявил, что не верит в бессрочный профит модели Tap-to-Earn, в которой игроки мотивированы только потенциальным заработком.

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