Последнее обновление: 18.10.2017 11:22

Сторонники криптовалют готовы выйти на Красную площадь

Мэрия Москвы получила заявку от общественной организации «Криптовалютное государство» на проведение шествия в поддержку легализации криптовалют.

Как сообщил председатель общественной организации Дмитрий Карпиловский, акция намечена на 23 ноября на Красной площади.

Чиновники рассматривают заявку «криптовалютчиков».

«Да, пришло уведомление о проведении шествия по 54 закону. Цель мероприятия: создание одобрительного и положительного отношения к криптовалютам. Место проведения шествия — Красная площадь, 23 ноября до 200 человек. Заявка на рассмотрении», - цитирует РИА Новости ответ пресс-службы ведомства.

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