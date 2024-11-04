Последнее обновление: 04.11.2024 18:13

Премьеры Беларуси и РФ обсудят "комфортные тарифы" для мобильной связи

Премьер-министры Беларуси и РФ - Роман Головченко и Михаил Мишустин - 5 ноября в Минске проведут заседание Совета министров Союзного государства.

Как сообщает аппарат правительства РФ, "на заседании будет согласован ряд важных решений по дальнейшему углублению интеграции России и Беларуси. <...> Планируется принятие решений о внедрении единых правил в области защиты прав потребителей, создании комфортных тарифов для пользователей мобильной связи, развитии пригородного железнодорожного сообщения".

Кроме того, предполагается "рассмотреть актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве".

На заседании "отдельное внимание будет уделено вопросам реформирования СМИ Союзного государства и разработки Стратегии формирования единого информационного пространства этого интеграционного объединения".

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