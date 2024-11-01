Всемирный банк профинансирует частный сектор Украины на $593 млн

Всемирный банк начинает в Украине новую программу поддержки малого и среднего бизнеса на $593 млн. Проект RISE (Программа устойчивого, инклюзивного и устойчивого предпринимательства) направлен на поддержку 20 тыс. малых и средних предприятий и должен сохранить не менее 40 тыс. рабочих мест в условиях войны. Об этом говорится на сайте Всемирного банка.

"Программа улучшит эффективность государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с акцентом на зеленую конкурентоспособность. Программа будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса с помощью цифровых услуг в соответствии с моделью "государство для бизнеса" (G2B) и предоставит возможность МСП получить доступ к экспортным рынкам. Министерство экономики Украины будет отвечать за внедрение программы", - говорится в сообщении.

Финансирование состоит из $283 млн от трастового фонда ADVANCE Ukraine (поддержка Японии), $300 млн от Специальной программы Международной ассоциации развития (МАР) по восстановлению Украины и Молдовы и $10 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Финансирование может увеличиться в зависимости от полученных результатов.