Украина получит $230 млн на ремонт жилья в рамках проекта ВБ

Министерство финансов Украины подписало соглашение со Всемирным банком в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (Housing Repair for People's Empowerment - HOPE), которое предусматривает начальное финансирование в $232 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Соглашение предусматривает предоставление Всемирным банком начального финансирования в размере $232 млн. Средства будут направлены на решение неотложных и критических потребностей в ремонте частично поврежденных индивидуальных и многоквартирных жилых домов на подконтрольных Украине территориях", - говорится в сообщении.

Общий объем финансирования рамочного проекта достигает $800 млн, добавили в Минфине.

Так, финансирование состоит из: гранта в размере $162,2 млн от Мультидонорского трастового фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка; займа в размере $70 млн от МБРР под гарантию правительства Японии.

"Целью проекта HOPE является создание надлежащих условий для возвращения украинцев на пострадавшие от боевых действий территории в освобожденных регионах Украины.

Проект также будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления и согласованности с целями интеграции в ЕС", - говорится в сообщении.