Последнее обновление: 08.11.2024 13:57

Всемирный банк предоставит Украине новый пакет поддержки на $750 млн

Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму $750 млн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, средства будут предоставлены в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE), который направлен на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз. Часть этой суммы будет выделена из фонда ADVANCE Ukraine, поддерживаемого правительством Японии.

Премьер отметил, что реализация программы поможет укрепить работу государственных институтов в условиях войны, предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме.

Денис Шмыгаль также добавил, что реформы в рамках проекта направлены на повышение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами. В случае необходимости финансирование может быть увеличено.

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