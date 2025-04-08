Минфин установил порядок перечисления заработанных на республиканском субботнике денег

Постановлением Министерства финансов № 18 от 4 апреля 2025 г. определен порядок перечисления денежных средств, заработанных на республиканском субботнике в 2025 году.

Согласно документу, республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации перечисляют денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, на отдельные банковские счета рай- и горисполкомов.

Принимающие участие в республиканском субботнике некоммерческие организации перечисляют наличные денежные средства в размерах, определяемых добровольно их коллективами, на отдельные счета рай- и горисполкомов или на текущий (расчетный) банковский счет организации с последующим перечислением их на отдельные счета рай- и горисполкомов.

В свою очередь рай- и горисполкомы ежедневно перечисляют на отдельные счета облисполкомов полученные от проведения республиканского субботника денежные средства. А облисполкомы и Мингорисполком – на отдельный банковский счет Минфина по учету средств республиканского субботника в Нацбанке.

Как сообщалось, в этом году власти затеяли субботник 12 апреля. Заработанные во время субботника деньги, в том числе на рабочих местах, собираются потратить на строительство Национального исторического музея Беларуси.