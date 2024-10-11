Последнее обновление: 11.10.2024 13:46

Всемирный банк создал новый фонд для Украины

Совет директоров Всемирного банка 10 октября одобрил создание нового фонда для поддержки Украины. Его донорами станут три страны Большой семерки: США, Канада и Япония, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Россия единственная выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины, но ее доля голосов не позволяет блокировать такие решения.

Новый фонд будут использовать для предоставления дополнительного финансирования, которое лидеры G7 пообещали Украине в июне 2024 года. Размер взносов США, Канады и Японии еще обсуждают, но точно известно, что они будут обеспечены процентами от замороженных российских доходов.

Голосование во Всемирном банке состоялось через день после того, как Европейский Союз согласился предоставить Украине до €35 млрд в рамках программы G7.

Официальных комментариев по поводу нового фонда еще не было. Также пока неизвестно, как именно присоединится к программе финансовой помощи Украине последний из членов "семерки" – Великобритания.

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