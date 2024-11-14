Отбор газа из ПХГ Европы превышает закачку почти в 50 раз

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) значительно вырос в начале ноября 2024 года на фоне похолодания, оказываясь третьим максимальным для этого месяца, и почти в 50 раз превышает закачку. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Согласно информации, газ на бирже в Европе торгуется по цене около $480 за 1 тысячу кубометров. В свою очередь Газпром подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 миллиона кубометров в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 12 ноября, согласно данным GIE, составила 10 миллионов кубометров, в то же время отбор оказался равным 486 миллионов кубометров. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 92,6%. В них находится 102,76 миллиарда кубометров газа.