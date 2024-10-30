Харрис призвала избирателей оставить Трампа в прошлом

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, выступая в вашингтонском парке Эллипс, где почти четыре года назад республиканец Дональд Трамп призвал своих сторонников к маршу на Капитолий, обратилась к избирателям с призывом оставить 45-го президента в прошлом.

После нескольких недель критики в адрес Трампа, которого она назвала "фашистом", Харрис подчеркнула, что Трамп "нестабильный, одержимый местью и стремится к неограниченной власти". Она сравнила его политику с тем, что предлагает она сама – "светлое будущее для Америки, без диктаторских наклонностей и конфликтов".

Харрис заявила, что пришло время для новых лидеров, объединяющих страну "вместо посеянной Трампом разобщенности". Она призвала американцев прекратить обвинять друг друга и сотрудничать.

Место выступления – Эллипс в Вашингтоне – подчеркнуло контраст с Трампом, который в этом же месте в январе 2021 года помог разжечь беспорядки, приведшие к атаке на Капитолий, сообщают зарубежные медиа.

Она также отметила необходимость служить всем гражданам, независимо от политической партии, и пообещала искать компромиссы для достижения общих целей. Ее выступление было направлено на тех избирателей, которые еще не определились, в частности молодежь, женщин из пригородов и умеренных республиканцев.

Ее месседж контрастировал с выступлением Трампа на недавнем митинге в Мэдисон Сквер Гардене, где его заявление вызвало значительный резонанс из-за расистских, сексистских и грубых высказываний. Кампания Харрис пытается использовать эти скандальные заявления для привлечения большего количества избирателей на свою сторону.