Конкурентка Трампа попросила о защите Секретной службы из-за угроз

Никки Хейли обратилась в Секретную службу США с просьбой о защите, ссылаясь на угрозы, которые она получила как последний конкурент Дональда Трампа в борьбе на номинацию в президенты США от республиканцев. Об этом она сообщила The Wall Street Journal.

"У нас было много проблем. Это не помешает мне делать то, что я должна делать", – сказала Хейли, не конкретизировав угрозы, которые стали причиной ее запроса о защите.

В конце прошлой недели в городе Колумбия, штат Южная Каролина, сотрудник частной охраны Хейли схватил женщину, когда она пыталась прорваться на сцену.

В последние дни на мероприятиях кандидата на номинацию также были протестующие, которым не нравится ее поддержка Украины и Израиля.

Предоставление защиты кандидатам осуществляется на усмотрение министра внутренней безопасности. Решение принимается после консультаций с консультативным комитетом Конгресса, в состав которого входят спикер и лидер меньшинства Палаты представителей, лидеры большинства и меньшинства Сената, а также еще один законодатель.