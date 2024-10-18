Последнее обновление: 18.10.2024 15:52

Израиль направляет еще одну бригаду на северную границу для борьбы с Хезболлой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отправляет дополнительно одну резервную бригаду на израильско-ливанскую границу для операций против движения "Хезболла". Об этом пишет The Times of Israel.

"Бригада позволит продолжать бои против террористической организации "Хезболла", достичь целей войны, включая безопасное возвращение жителей севера в свои дома", - говорится в заявлении военных.

В ЦАХАЛ уточнили, что приняли решение о развертывании еще одной бригады после оценки ситуации на месте событий.

В начале октября израильское командование объявило о мобилизации еще четырех резервных бригад для задействования на севере страны против Хезболлы.

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