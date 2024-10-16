Израиль продолжает операции против объектов Хезболлы на юге Ливана

Израильские военные не прекращают рейды на юге Ливана против военных объектов движения "Хезболла". Об этом в Telegram-канале сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Войска ЦАХАЛ продолжают ограниченные, локальные, узконаправленные операции против террористической инфраструктуры Хезболлы в южном Ливане", - говорится в сообщении.

Военные обнаружили под гражданской застройкой сеть подземных укрытий и спусков в туннели, принадлежавшие подразделению Хезболлы "Силы аль-Хаджа Радван". Там были жилые помещения, оружейные комнаты и запасы вооружений. По данным ЦАХАЛ, объект мог использоваться при нападении Хезболлы на север Израиля. В среду утром военные уничтожили эти туннели.

Заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛ Амир Барам посетил захваченный военными подземный комплекс, который служил командным пунктом для "Сил аль-Хаджа Радвана". Он отметил, что ЦАХАЛ действует в том районе, из которого Хезболла планировала нападение на Израиль, и ликвидирует неприятельскую инфраструктуру.

В среду ЦАХАЛ сообщила о десятках ударов по объектам Хезболлы в районе города Эн-Набатия.