Последнее обновление: 23.10.2024 17:14

Украина получила очередные $1,1 млрд транша от МВФ

В Украину уже поступило финансирование от МВФ в $1,1 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Около 1,1 млрд долларов от МВФ уже поступили Украине", - проинформировал он.

По его словам, средства будут направлены на покрытие бюджетных расходов невоенного характера.

Он напомнил, что Украина получила этот транш благодаря успешному пятому пересмотру программы EFF объемом $15,6 млрд.

Премьер добавил, что правительство уже начинает совместную с МВФ работу над следующим раундом пересмотра программы финансирования.

По данным Минфина, с начала полномасштабного вторжения Украина получила более $11,3 млрд исключительно от МВФ.

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