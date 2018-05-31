Новая программа МВФ станет доступна Украине не раньше 2020 года - НБУ

Украина сможет претендовать на новую программу с Международным валютным фондом не раньше 2020 года в связи с проведением в 2019 году в н стране президентских и парламентских выборов. Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

"В период выборов МВФ новых программ не рассматривает. Поэтому, в следующем году нам не стоит ждать новой программы. Я думаю, что это может быть 2020 год, если будет такая необходимость", - сказал глава НБУ, которого цитирует УНИАН.

По его словам, новая программа продублирует те условия, которые Украина не выполнила в рамках действующей программы.

"Я считаю, что да. Нужно вернуться к пересмотру тех обязательств, которые Украина брала на себя", - добавил Смолий.

При этом он подчеркнул, что выполнение этих условий важно не для получения траншей МВФ.

"Без этих реформ невозможен дальнейший экономический рост", - пояснил глава НБУ.

Смолий также отмечал, что Национальный банк может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда.

Как сообщалось, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл. в связи с медленным внедрением согласованных реформ, заканчивается весной 2019 года.

В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долл. от МВФ.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.