Последнее обновление: 29.01.2025 17:38

Суверенный фонд Норвегии получил рекордный доход в 2024 году

Суверенный фонд Норвегии за 2024 год получил $222 млрд прибыли долларов (для сравнения: в 2023 году показатель дохода достиг отметки в $213 млрд).

Таким образом доходность фонда выросла на 13%, что увеличило его общую стоимость до $1,75 трлн.

Новый рекорд обеспечен прошлогодним бумом акций технологических компаний, отмечает агентство AFP.

Созданный в 1990 году Суверенный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) - самый большой фонд национального благосостояния в мире. Он управляется Norges Bank Investment Management - подразделением норвежского Центробанка.

По состоянию на 2024 год фонд владел долями в 8 763 компаниях в 71 стране мира, стоимость его активов составляла приблизительно 1,5% от мирового фондового рынка. Основная задача Суверенного фонда Норвегии - финансирование государства на случай падения прибыли от продажи нефти и газа, приносящей основной доход бюджету страны. Правительство имеет право тратить 3% стоимости фонда в год.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование