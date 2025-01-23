Банки Европы выплатят своим акционерам около €123 млрд по итогам 2024 года

Европейские банки вернут акционерам в общей сложности около €123 млрд по итогам 2024 года за счет дивидендных выплат и обратного выкупа акций. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на подсчеты UBS Group.

Сумма выплат превысит показатель 2023 года, который был максимальным со времен глобального финансового кризиса. Банки стремятся поделиться с акционерами крупными прибылями, полученными за счет быстрого роста процентных ставок, чтобы компенсировать им отсутствие выплат во время пандемии COVID-19, отмечает FT.

Согласно подсчетам UBS, сумма дивидендных выплат банков региона по итогам 2024 года составит €74,4 млрд, объемы обратного выкупа акций - порядка €49 млрд.

Как ожидается, самыми крупными отчислениями в пользу акционеров будут у HSBC, BNP Paribas и UniCredit - €19,3 млрд, €11,6 млрд и €8,8 млрд соответственно.

Некоторые инвесторы ставят под сомнение возможность сохранения банками значительных выплат в пользу акционеров на фоне начавшегося цикла смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми ЦБ, в том числе Европейским центральным банком. Снижение ставок может привести к уменьшению чистого процентного дохода банков.

Эксперты Citigroup, однако, прогнозируют, что европейские фининституты вернут акционерам порядка 80 млрд евро в виде дивидендов и €54 млрд за счет обратного выкупа акций по итогам 2025 года.