В США обсуждают продажу Украине оружие за счет замороженных активов России

Американский президент Дональд Трамп не исключает возможности закупки американского оружия для Украины на деньги, полученные от замороженных российских активов. Об этом заявил в интервью Fox News будущий специальный представитель по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Отвечая на вопрос о возможности использования Украиной российских активов для закупки американского оружия, Келлогг сказал, что "это предмет дискуссии".

"Мы всегда об этом неоднократно говорили об использовании российских замороженных активов для покупки американского оружия. И это будет обсуждаться с президентом", – заверил он.