Польша в 2024 году потратила на оборону рекордные 3,7% от ВВП

В прошлом году Польша потратила на оборону 3,7% ВВП, что стало рекордным показателем. Об этом пишут польские СМИ.

Бюджет Министерства национальной обороны в 2024 году после изменений составил 115,595 млрд злотых. Министерство перевело часть денег в Фонд социального обеспечения - 15,6 млрд злотых. С учетом этого, из бюджетного пула было потрачено около 100 млрд злотых.

Кроме того, польские журналисты обращают внимание на расходы Фонда поддержки Вооруженных сил.

В план включено 47,96 млрд злотых. По предварительным данным, расходы на развитие ВС Польши составляют 71,7% плана, т.е. примерно 34 млрд злотых.

При этом из обоих источников расходы составляют 134 млрд злотых (около $32,5 млрд в эквиваленте), потраченных на оборону, или 3,7% ВВП в 2024 году. Подчеркивается, что это рекорд в истории Польши.

Ожидается, что в 2025 году расходы на оборону еще более вырастут, достигнув 4,7% от ВВП.