Европарламент одобрил выделение Молдове €1,8 млрд

Европарламент 30 января одобрил доклад о новом инструменте поддержки для Молдовы на €1,8 млрд. об этом сообщил депутат Зигфрид Мурешан, который выступал докладчиком по проекту.

"Только что Европейский парламент принял мой доклад о механизме финансовой поддержки для Молдовы на сумму €1,8 млрд. <...> Я убедил коллег предложить увеличение предварительного финансирования с 7% до 20% от общей суммы. Речь идет о средствах, которые поступят в Молдову сразу после вступления механизма в силу", - написал он в соцсети.

Евродепутат сообщил, что финальное согласование с Советом ЕС и окончательное решение о выделении Молдове €1,8 млрд ожидается в марте 2025 года.