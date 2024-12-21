МВФ одобрил шестой пересмотр программы EFF и выделил Украине транш в $1,1 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда 20 декабря 2024 года утвердил шестой пересмотр программы "Механизм расширенного финансирования" (Extended Fund Facility, EFF). Это позволило Украине получить немедленный доступ к финансированию в объеме 834,9 млн СДР, что эквивалентно $1,1 млрд. Об этом информирует НБУ.

Эти средства будут направлены на поддержку государственного бюджета. В целом по программе EFF Украина уже получила $9,8 млрд.

МВФ отметил эффективное выполнение программы украинскими властями, несмотря на сложные условия войны. Все количественные критерии эффективности и индикативные цели, определенные к концу сентября, были достигнуты. Также выполнены все структурные маяки по шестому просмотру и три из них — за декабрь.

В МВФ отметили, что украинская экономика в 2024 году демонстрирует значительный рост из-за устойчивости к энергетическим шокам. В то же время в 2025 году прогнозируется замедление из-за сложностей на рынке труда, последствий атак России на энергетическую инфраструктуру и высокого уровня неопределенности. МВФ подчеркивает, что финансовый сектор остается стабильным, а Национальный банк Украины продолжает работу над программой оздоровления банков и усовершенствованием системы надзорной оценки рисков.

Ужесточение монетарной политики, введенное НБУ, признано обоснованным из-за высоких темпов инфляции. Фонд отмечает, что НБУ должен быть готов к дополнительным мерам в случае ухудшения инфляционных ожиданий.

Украина продолжит реализовывать структурные реформы, способствующие макроэкономической стабильности и евроинтеграции. Одной из ключевых задач станет строгое исполнение бюджета в 2025 году. МВФ также отмечает необходимость мобилизации внутренних ресурсов для сохранения фискальной стабильности.

Программа EFF предусматривает внешнюю бюджетную поддержку в сумме $148-177 млрд в зависимости от сценария. Она включает в себя новый механизм Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), по которому $50 млрд планируют получить благодаря активам, обездвиженным в результате санкций против России.