Миссия МВФ согласовала выделение Украине транша на $1,1 млрд

Представители миссии Международного валютного фонда, работавшие в Киеве с 4 сентября, согласовали положительный пересмотр четырехлетней программы для финансирования Украины и выделение очередного транша на $1,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Украина выполнила все количественные критерии, а также структурные бенчмарки по состоянию на конец июня, которые были необходимы для этого пересмотра", - сказал глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.

В контексте повышения налогов в Украине МВФ не ставит конкретных требований. Руководитель миссии отметил, что украинская власть должна принимать меры для закрытия существующих возможностей для уклонения от уплаты налогов и борьбы с теневой экономикой в соответствии с Национальной стратегией доходов (НСД).

"Законодательство по реформе Таможенного кодекса должно подтвердить центральную роль Министерства финансов в надзоре за таможней. Также следует установить надежные механизмы для отбора постоянного руководителя таможни и других ключевых руководящих должностей в органе", - добавил Грей.

Он отметил среди краткосрочных приоритетов создание нового Высшего административного суда, реформирование Счетной палаты, проведение первого внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро. Восстановление деятельности независимого наблюдательного совета "Укрэнерго" должно быть состояться до конца декабря.