Финансовая индустрия США готова к интеграции криптовалют в будущем при условии разрешения от регулятора. Об этом заявил генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихен в Давосе.

Американские банки обычно не позволяют клиентам использовать криптовалюту для транзакций, хотя их институциональные торговые подразделения и подразделения по управлению капиталом участвуют в рынках биткойн-биржевых ETF, передает.

Лидеры отрасли, в том числе генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Димон, называют биткойн валютой преступников и мошенников.

С другой стороны, главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен допустил возможность разрешения криптовалютных транзакций при условии разрешения регулятора.

"Если будут приняты правила, которые сделают криптовалюту реальной вещью, с которой можно будет вести бизнес, вы увидите, что банковская система будет жестко реагировать на транзакционные операции. У нас уже есть сотни патентов на блокчейн, мы знаем, как войти в эту сферу", - заявил Мойнихен, которого цитирует CNBC.