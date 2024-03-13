ЕЭК снизила пошлину на эвкалиптовую целлюлозу для производства облицовочных материалов

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов полубеленой или беленой древесной целлюлозы из лиственных пород (код 4703 29 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 2,5% от таможенной стоимости на постоянной основе.

«Рассматриваемая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку производителей бумаги-основы, применяющейся для облицовки древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, используемых в производстве напольных покрытий, мебели, а также материалов для отделки помещений и других товаров», – пояснил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он подчеркнул, что на территории Евразийского экономического союза производство эвкалиптовой целлюлозы не осуществляется, в то время как в силу своих технологических особенностей при изготовлении бумаги-основы, как правило, используется именно она. Отнесение товаров к подсубпозиции 4703 29 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС возможно только при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, сообщила ЕЭК.