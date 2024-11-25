Во Франции в конце ноября была "тропическая ночь" с более 20°C и выше

В ряде районов на юге Франции минувшей ночью фиксировали летнюю температуру воздуха – более 20°C. Об этом сообщает BFMTV.

В ночь с 24 на 25 ноября на юго-западе Франции температура воздуха составляла более 20°C, что является аномалией для поздней осени.

Теплее всего было в городе По в департаменте Атлантические Пиренеи – столбик термометра достигал 26°C. В приморском городе Сен-Жан-де-Люз было 23°C.

Несколько севернее в регионе фиксировали 17-19°C.

Тепло было и на севере страны – в Париже и Руане зафиксировали 15°C.

Причиной высоких температур стали теплые воздушные массы с Канарских островов.

Потепление стало резким контрастом с прошлой неделей, когда на большей части территории страны была зимняя погода, а сильные снегопады вызвали хаос на дорогах и железной дороге.

Суровая зимняя погода была и в многих других странах Европы.