Из-за сильных снегопадов в Турции закрывают школы, есть погибший и пострадавшие

В Турции в понедельник, 25 ноября, в результате снегопада в 20 провинциях Турции и в отдельных районах пяти провинций приостановлено обучение. Об этом сообщают CNN Türk и Son Dakika.

Согласно информации, из-за снегопада, метели, гололеда и шторма в понедельник, 25 ноября, были закрыты школы в 20 провинциях Турции.

"Школы будут закрыты 25 ноября из-за снегопада, метели, гололеда и шторма в Самсуне, Кайсере, Нигде, Невшехире, Болу, Гюмушхане, Байбурте, Йозгати, Токати, Сивасе, Кахраманмараше, Эрзинджане, Киршехире, Кастамоне, Карамане, Малатии, Эрзуруме, Тунджеле, Элазиге, Аксарае", – сообщают журналисты.

Из-за снегопадов и гололеда будут закрыты школы в отдельных районах еще пяти провинций. Руководство некоторых районов приняло решение о прекращении обучения и завтра.

Издание Son Dakika сообщило, что в провинции Малатия, что на востоке страны, 787 граждан были спасены из снежных заносов на дорогах.

В районе Хекимхан на горе в снежной ловушке оказались пятеро пастухов. Их спасли, однако впоследствии один из них скончался в больнице.

Сейчас продолжаются работы по расчистке дорог и спасению граждан.