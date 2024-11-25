С Китаем ведутся переговоры о проверке судна, подозреваемого в повреждении кабеля

Шведская телекомпания SVT и датская DR сообщают, что сразу несколько стран ведут по дипломатическим каналам переговоры с Китаем о ситуации вокруг судна Yi Peng 3.

От китайской стороны хотят получить разрешение на проверку Yi Peng 3, которое могло повредить кабель C-lion 1, принадлежащий компании Cinia и соединяющий Финляндию с Германией, сообщает Yle.

По данным датской общественной телерадиокомпании DR, переговоры идут с прошлой недели и проходят в дружественном ключе.

Китайское судно Yi Peng 3 несколько дней стоит на якоре в зоне между Данией и Швецией. Рядом с ним находятся корабли датского, шведского и немецкого ВМС или береговой охраны. Доказательств того, что именно китайское судно причастно повреждению кабеля, пока нет.

Кабель C-lion 1 был поврежден 18 ноября.

Гендиректор госкомпании-оператора Cinia Ари-Пекка Кнаапила допустил, что кабель мог быть поврежден с использованием внешнего воздействия. Финская Центральная криминальная полиция (KRP) начала предварительное расследование по делу о повреждении.