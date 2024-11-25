Двигатель Sukhoi Superjet 100 "Азимута" загорелся после приземления в аэропорту Антальи

Вечером 24 ноября у самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", совершавшего рейс из Сочи, загорелся двигатель после посадки в аэропорту турецкого города Анталия. Об этом сообщил турецкий информационный портал AirportHaber.

"Возгорание двигателя произошло после приземления пассажирского самолета типа Sukhoi Superjet 100, принадлежащего российской авиакомпании "Азимут", в аэропорту Антальи", - говорится в сообщении портала.

На борту находились 79 пассажиров, среди которых 9 детей. Всех их эвакуировали с помощью надувных трапов.

По словам очевидцев, возгорание началось с левого двигателя самолета. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, взявшиеся за тушение огня, а администрация аэропорта временно перекрыла взлетно-посадочную полосу. Поэтому посадка самолетов была прекращена, а некоторые рейсы пришлось отложить.

У загоревшегося самолета, вероятно, были повреждены топливные баки, расположенные в крыльях, из-за чего произошел разлив горючего и последующее возгорание. Очевидцы считают, что причиной повреждения баков мог быть сильный удар о землю во время посадки.

Российские СМИ пишут, что жесткая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 могла произойти из-за сдвига ветра. В результате самолет, вероятно, ударился о взлетно-посадочную полосу, что повлекло пожар.