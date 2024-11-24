Последнее обновление: 24.11.2024 15:00

В порту Гамбурга беспилотник следил за британским авианосцем

В порту немецкого Гамбурга обнаружили беспилотник, который следил за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Об этом сообщает Tagesschau.

Инцидент произошел еще в пятницу, а накануне факт обнаружения беспилотника в порту подтвердили в Бундесвере.

"Мы можем подтвердить факт обнаружения беспилотника в пятницу. Также было задействовано подразделение Бундесвера по защите от беспилотников с вертолетами HP-47", – заявил представитель территориального командования Бундесвера.

Первыми об инциденте сообщили журналисты издания Bild. По их информации, беспилотник размером примерно 1,5 на 1,5 метра исчез после пролета над контейнерным терминалом.

Никаких других подробностей относительно инцидента не приводилось.

Корабль HMS "Queen Elizabeth" находился в Гамбурге с понедельника. Этот был задуман как знак тесного сотрудничества между Германией и Великобританией.

Британский авианосец не заходил в порт Гамбурга уже 13 лет.

Днем в субботу, 23 ноября, британский авианосец покинул порт Гамбурга.

За последнее время в Германии не раз сообщалось о попытках диверсий на объектах инфраструктуры и военных объектах.



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