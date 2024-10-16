В Японии туристы потратили $39 млрд с начала года, побив абсолютный рекорд

Расходы туристов в Японии побили годовой рекорд расходов всего за девять месяцев, демонстрируя экономическую силу туристического бума, подпитываемого слабой иеной. Об этом сообщает Reuters.

В сентябре путешественники потратили 5,86 триллиона иен ($39,27 млрд). Это превысило 5,3 триллиона иен, потраченных за весь 2023 год, что является рекордом для любого 12-месячного периода.

Расходы на туризм, классифицируемые как экспорт в национальных счетах, могут стать второй по величине экспортной отраслью Японии после автомобилестроения и опередить электронные компоненты.

Согласно информации, больше всего тратили итальянцы, за ними следуют испанцы и россияне. В сентябре было 2,87 млн посетителей, что немного меньше, чем 2,93 млн в августе.

Начиная с февраля, количество туристов устанавливает новые ежемесячные рекорды, в том числе 3,29 миллиона в июле, что стало рекордным показателем для любого месяца.

В сентябре в Японию прибыло 26,88 млн туристов, что уже больше, чем в 2023 году, и может побить рекорд в 31,9 миллиона, установленный в 2019 году, до того, как пандемия COVID-19 закрыла мировые границы.

За последнее десятилетие расходы иностранных посетителей Японии выросли в пять раз и стали второй по величине категорией экспорта Японии, обогнав электронику и сталь.