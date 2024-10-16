Завод по производству взрывчатых веществ в Литве построит украинская компания

Украинская компания планирует построить в Литве завод по производству взрывчатых веществ RDX (гексогена). Об этом сообщило Министерство экономики Литвы.

Министерство подписало протокол о намерениях по сотрудничеству с украинской компанией. Ожидается, что строительство начнется в следующем году.

Конкретная компания и местоположение завода не называются, но на прошлой неделе правительство зарезервировало три участка государственной земли для нужд оборонной промышленности в Упите Паневежского района, информирует LRT.

"Мы активно развиваем оборонное сотрудничество с нашим партнером Украиной", – заявила министр экономики Литвы Аушрине Армонайте.

В министерстве отказались раскрыть название украинской компании.

"Компания работает в особо чувствительном секторе, и литовское подразделение будет работать под общим оборонным зонтиком Украины, но учитывая продолжающуюся войну в Украине и стратегическую важность этой компании, название компании пока не будет разглашаться", – сказали в министерстве.

Эрика Курочкина, заместитель министра экономики, которая подписала контракт, отметила, что новый завод по производству взрывчатых веществ является одним из нескольких совместных оборонных проектов, запланированных между Литвой и Украиной.

"Литовцы и украинцы также обсуждают разработку беспилотников и других оборонных технологий", – сказала Курочкина.