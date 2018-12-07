Президент Литвы заявила о намерении увеличить военную поддержку Украине

Литва увеличит военную и гуманитарную поддержку Украине, заявила в пятницу президент балтийской республики Даля Грибаускайте.

"Литва увеличивает военную поддержку Украине, выделяя дополнительно большее количество амуниции, направляя большее число военных инструкторов и экспертов по кибербезопасности, которые помогут отразить гибридные атаки, особенно во время выборов", - заявила она после встречи с украинским президентом в Киеве. Ее слова цитирует пресс-служба президентского дворца.

Грибаускайте также отметила, что Литва увеличивает гуманитарную поддержку Украине, выделяя ей дополнительно 30 тысяч евро. Литовская гуманитарная помощь Украине в 2018 году составила 140 тысяч евро, всего за последние 4 года Литвы выделила этой стране около 13 миллионов евро в качестве поддержки.