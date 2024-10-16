Латвия построила 80% забора на границе с Россией

На латвийско-российской границе построено примерно 80% забора, или 222 из 283 км.

Около половины оставшихся ограждений планируется построить в этом году, а остальные в труднодоступных местах – к концу октября следующего года, пишут латвийские медиа.

По словам председателя правления предприятия по управлению госнедвижимостью VNI Ренара Гришкевича, строительство забора и инфраструктуры идут даже с небольшим опережением графика.

Работы по строительству заграждения на латвийско-российской границе возобновились после пятилетнего перерыва в апреле этого года.

Попытки построить забор на границе предпринимались более шести лет, но процесс сопровождался коррупционными скандалами еще с тех пор, как создавалось временное ограждение.