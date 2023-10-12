Последнее обновление: 12.10.2023 15:46

МВД Латвии призывает закрыть два погранпункта на границе с Россией

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пограничных пунктов в Педедзе и Виентули. Об этом пишут латвийские медиа.

На данный момент проект передан на согласование.

Как говорится в аннотации к проекту МВД, Россия приняла решение, предусматривающие, что с 16 октября 2023 года все держатели украинских паспортов смогут въехать на территорию РФ из стран ЕС только через два пограничных пункта, одним из них является КПП на границе Латвии и России — Виентули.

Исходя из этого решения, можно сделать вывод, что на латвийско-российской границе будут созданы условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу нацбезопасности. Есть основания полагать, что такое решение РФ является ответом на соответствующее решение ЕС, в том числе решение Латвии о запрете въезда на территорию страны для транспортных средств с российскими номерными знаками, отметили в МВД.

Учитывая войну России в Украине и необходимость предотвращения угрозы внутренней безопасности Латвии, которая связана с посягательством на государственную независимость, суверенитет, территориальную целостность, власть страны или демократический государственный строй, 16 октября планируется приостановить работу КПП в Педедзе и Виентули.

Министерство иностранных дел проинформирует Россию о принятом решении.

В то же время приостановка работы этих пунктов пропуска разгрузит ресурсы Госпогранохраны и других соответствующих служб, которые могут быть перенаправлены на обеспечение охраны границы в других местах.

На латвийско-российской границе также есть пункты пропуска Терехово и Гребнево.



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