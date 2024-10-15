Сельхозпроизводство в Беларуси за январь-сентябрь выросло на 5,1%

В январе-сентябре 2024 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 26,4 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2023 г. в сопоставимых ценах на 5,1%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 22 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 6,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1374,4 тыс. тонн, что на 3,3% больше, чем в январе-сентябре 2023 г., молока – 6636,9 тыс. тонн (на 5,5% больше), яиц получено 2819,6 млн штук (на 11,5% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,9% молока и 85,7% производства яиц.

На 1 октября 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,2 млн голов.

В сельскохозяйственных организациях республики практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2024 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,5 млн тонн, что на 5,3% больше, чем на соответствующую дату 2023 года, при средней урожайности 32 центнера с одного гектара убранной площади.

На начало октября текущего года картофель убран с 67,5% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 366,3 тыс. тонн при средней урожайности 306 центнеров с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 36,2% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 1563,1 тыс. тонн при средней урожайности 422 центнера с одного гектара.

Овощи убраны с 58,7% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 73,2 тыс. тонн при средней урожайности 222 центнера с одного гектара.

На 1 октября 2024 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1082,5 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 474,8 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 22,6 тыс. гектаров.

На 1 октября 2024 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 12,1 млн тонн кормовых единиц (на 13,5% больше, чем на 1 октября 2023 г.), из них кормов из трав – 7,7 млн тонн (на 10,2% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 29,2 центнера кормовых единиц (на 15,9% больше), кормов из трав – 25,4 центнера (на 13,4% больше).