Сельхозпроизводство в Беларуси за 8 месяцев увеличилось на 7,2%

В январе-августе 2024 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 20,8 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-августом 2023 г. в сопоставимых ценах на 7,2%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 18,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 7,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1226,9 тыс. тонн, что на 4% больше, чем в январе-августе 2023 г., молока – 5926,8 тыс. тонн (на 5,9% больше), яиц получено 2518,1 млн штук (на 13% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,9% молока и 85,6% производства яиц.

На 1 сентября 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.

На 1 сентября 2024 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,6% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2023 г. – 97,1%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,5 млн. тонн, что на 6,2% больше, чем на соответствующую дату 2023 года, при средней урожайности 32,3 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 сентября 2024 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 8,2 млн тонн кормовых единиц (на 19,5% больше, чем на 1 сентября 2023 г.), из них кормов из трав – 4,7 млн. тонн (на 27,5% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 19,7 центнера кормовых единиц (на 21,6% больше), кормов из трав – 15,4 центнера (на 31,6% больше).