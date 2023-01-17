Сельхозпроизводство в Беларуси в 2022 году выросло на 3,6%

В 2022 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 31,8 млрд рублей и увеличилось по сравнению с 2021 годом в сопоставимых ценах на 3,6%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 25,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем в предыдущем году.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства занимают Минская (26,4%) и Брестская (22,2%) области, далее следуют Гродненская (17,7%), Гомельская (12%), Витебская (11,2%) и Могилевская (10,4%) области.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1734,9 тыс. тонн, молока – 7869,1 тыс. тонн, яиц получено 3466,3 млн штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 8,7 млн тонн, рапса – 0,8 млн тонн, картофеля – 3,9 млн тонн, овощей – 2,9 млн тонн, сахарной свеклы – 4,2 млн тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,7% республиканского объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,4%, яиц – 85,2%, зерна и рапса – по 94,9%, сахарной свеклы – 97,9%, картофеля – 14,7% и овощей – 7,1%.