В Беларуси производство сельхозпродукции за январь-июнь увеличилось на 18,1%

В январе-июле 2024 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 16,4 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-июлем 2023 г. в сопоставимых ценах на 18,1%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 15,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 18,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

«Высокий темп роста продукции сельского хозяйства обусловлен опережающими темпами уборки зерновых и зернобобовых культур в текущем году», - пояснило ведомство.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1075,6 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в январе-июле 2023 г., молока – 5170,1 тыс. тонн (на 6,2% больше), яиц получено 2179,3 млн штук (на 14,2% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98% молока и 86,3% производства яиц.

На 1 августа 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.

На 1 августа 2024 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 59,3% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2023 г. – 26%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 4,1 млн. тонн, что в 2,3 раза больше, чем на соответствующую дату 2023 года, при средней урожайности 34,2 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2024 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 5,3 млн. тонн кормовых единиц (на 46,5% больше, чем на 1 августа 2023 г.), из них кормов из трав – 3,4 млн тонн (на 21,7% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 12,7 центнера кормовых единиц (на 46% больше), кормов из трав – 11,2 центнера кормовых единиц (на 25,8% больше).