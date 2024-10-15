Объем промпроизводства в ЕАЭС за 8 месяцев вырос на 4,5%

В январе-августе 2024 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 104,5% к уровню января-августа 2023 года.

Как сообщает ЕЭК, увеличение промышленного производства в январе-августе 2024 года наблюдалось во всех государствах ЕАЭС: в Армении – на 13,7%, в Беларуси – на 7,1%, в России – на 4,5%, в Казахстане – на 3,0%, в Кыргызстане – на 0,7%.

В отчетном периоде объем производства в обрабатывающей промышленности в ЕАЭС увеличился на 7,9%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 3,8%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – на 1,1%.

При этом он снизился в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 0,2%.