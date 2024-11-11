Объем промпроизводства ЕАЭС в январе-сентябре увеличился на 4,4%

В январе-сентябре 2024 года объем промышленного производства ЕАЭС увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4%.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, объем производства в электроснабжении вырос на 7,7%, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 3,6%, водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – на 0,6%.

Снижение объемов производства зафиксировано в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,4%.

Увеличение промышленного производства в январе-сентябре 2024 года наблюдалось во всех государствах-членах ЕАЭС: в Армении – на 12,6%, Беларуси – на 6,4%, России – на 4,4%, Кыргызстане – на 4,2%, Казахстане – на 3,1%.