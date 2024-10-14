В Казахстане для получения гражданства придется учить госязык и историю страны

В Казахстане установили требования к знанию государственного языка и истории для получения гражданства. Соответствующий приказ министра науки и высшего образования Саясата Нурбека от 8 октября опубликован в информационной системе «Параграф».

«Утвердить объем знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 36 баллов, основ Конституции РК не менее 9 баллов, а также истории Казахстана не менее 15 баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан», - говорится в документе, который цитирует Forbes.kz.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Экзамен при приеме в гражданство Казахстана, согласно разработанным Министерством науки и высшего образования правилам, состоит из 100 тестовых заданий, 60 из них — по казахскому языку (чтение и аудирование), 15 — по основам Конституции РК, 25 — по истории Казахстана. Пороговый балл по тестированию должен быть не менее 60.

Общее время, предоставляемое для тестирования, составляет 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями дополнительно предоставляется 30 минут.

Минувшей весной президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы». В нем говорилось, что незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.