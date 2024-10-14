Последнее обновление: 14.10.2024 15:52

Албания не готова проводить процедуры по мигрантам для Германии

Албания не готова проводить для Германии процедуры по предоставлению убежища для беженцев так, как она согласилась это делать для Италии. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама в воскресном телевизионном интервью Reuters.

Албания имеет соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию.

Отвечая на вопрос, возможно ли такое соглашение с Германией, Рама сказал, что пока для этого не хватает мощностей.

По его словам, Германия должна найти другого партнера.

"Если Германия найдет другого партнера в регионе, было бы хорошо посмотреть, сработает ли это так же", – добавил он, имея в виду два новых албанских центра приема мигрантов, в которых проводят процедуры по предоставлению убежища для Италии.

Два центра, построенные в Албании в рамках двустороннего соглашения в городах Шенджин и Гядер, окончательно заработали в пятницу, 11 октября.

Сначала искателей убежища будут отвозить в Шенджин, где будут устанавливать их личности и рассмотрят заявления об убежище. Далее их будут размещать в центре в Гядере, который состоит из двух секций: одна – для тех, кто ждет рассмотрения заявления, вторая – для тех, кого должны депортировать на родину. Всего он должен принимать 3000 человек.

Итальянский министр внутренних дел Маттео Пьянтедози заявил, что первые мигранты прибудут в два центра уже на этой неделе.



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